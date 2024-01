La storia | la recensione | un adattamento televisivo fedele ed essenziale

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 9 gennaio 2024) La serie: La, 2023. Creata da: Elsa Morante. Cast: Jasmine Trinca, Elio Germano, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga, Valerio Mastandrea, Asia Argento. Genere: Storico Durata: 50 minuti circa/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su RaiPlay. Trama: Gli anni del Regime fascista e del primissimo dopoguerra visti dagli occhi di Ida Ramundo, maestra elementare calabrese di origini ebraiche che vive a Roma insieme al figlio Nino. Secondoper la televisione – dopo quello di Luigi Comencini datato 1986 – per il romanzo capolavoro del 1974 di Elsa Morante, sbarca in prima serata su Rai Uno la miniserie La, diretto da Francesca Archibugi e con Jasmine Trinca nei panni della protagonista. Proprio come l’opera letteraria da quasi 700 pagine alla quale si ispira, la fiction vuole essere un resoconto ...