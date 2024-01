La storia di una madre e dei suoi figli minacciati da una potente organizzazione criminale di Taiwan

Leggi su iodonna

(Di martedì 9 gennaio 2024) Uscita venerdì scorso su Netflix, The Brothers Sun è una serie action e dramedy che racconta la reunion di una famiglia minacciata da unafazione. Protagonista è Michelle Yeoh, Oscar 2023 per Everything Everywhere All At Once e adesso nei panni di unacombattiva e legatissima aidue. L’affianca Justin Chien, nuova star asiatica. Kevin Spacey torna a vestire i panni di Frank Underwood per attaccare Netflix: «Esiste ...