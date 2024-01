La storia di Naomi | che è anoressica | e vuole decidere di morire

Leggi su dilei

(Di martedì 9 gennaio 2024) Si chiama diritto di, ed è una decisione etica e libera che consente a una persona di avvalersi del suicidio assistito o di sottoporsi all’eutanasia in maniera volontaria. Una scelta, questa, che deve tenere conto della possibilità giuridica che le istituzioni concedono o che, come in alcuni Paesi succede, non concedono affatto. È un argomento delicato, questo, che da tempi immemori divide le masse e l’opinione pubblica. C’è chi sostiene che un malato terminale debba avere il diritto di interrompere qualsiasi cura e di scegliere di non vivere più, se quella vita non più dignitosa, e chi invece sostiene che all’uomo non dovrebbe essere concessa la libertà di poterdi commettere un atto così estremo. Cosa è giusto e cosa è sbagliato non possiamo dirlo noi. Quello che possiamo fare, però, è raccontarvi ladi ...