La sorella di Giulia Tramontano | “Ergastolo per Impagnatiello”

"Chiediamo giustizia, l'per l'essere inumano che ci ha privato di una, una figlia, un'amica, un nipote ed una grande donna. Le famiglie che vivono l'del dolore hanno diritto a giustizia e pena esemplare". Lo scrive sui social, ad una settimana dall'inizio del processo in Corte d'Assise a Milano per Alessandro, Chiaradi, la 29enne incinta al settimo mese uccisa dall'ex fidanzato con 37 coltellate nella loro abitazione di Senago, nel Milanese, lo scorso 27 maggio. Chiara, proprio in vista del processo, chiede di condividere sui social il suo appello "per gridare giustizia per miae mio nipote, barbaramente uccisi".

Vogliamo sapere di vivere in un paese giusto. Nulla ci restituirà Giulia, ma la giustizia può alleviare il senso perenne di frustrazione e sconfitta che proviamo dinnanzi alla lapide di mia sorella". A circa una settimana dal processo, la sorella di Giulia Tramontano, Chiara, ha scritto un post per chiedere giustizia e per chiedere una pena esemplare nei confronti di Impagnatiello: l'ex barman che ...