La sorella Arianna | Crosetto | Urso | Fitto | Musumeci Anteprima | i capilista di FdI se Giorgia non si candida

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lo scenario è cambiato rispetto alla conferenza stampa di inizio anno, quandoMeloni aveva detto di "pensarci" allatura alle Europee e di essere addirittura propensa al "sì". Prima è arrivato l'alt di Antonio Tajani e poi l'annuncio di Matteo Salvini che non correrà come capolista per la Lega. La decisione dei due alleati di Centrodestra e di governo ha spiazzato la premier che... Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni non ha partecipato al Teatro Brancaccio alla kermesse "L'Italia vincente" organizzata da Fdi per un anno di governo ma ha mandato un ... (iltempo)

La spudorata provocazione della premier non ha alcun fondamento. Poteva collocare Arianna solo dove poi l'ha messa ovvero al partito: per le ... (huffingtonpost)

Scontri, uscite nell'ex Finmeccanica A questo punto, per dirla alla Meloni, meglio 'piazzarci' la. Una partecipata di stato avrebbe oggi bisogno delle carezze di. La partecipata di ......bresciani ieri sono arrivati anche in quel di Seregno con la campionessa regionale Elisa Bianchi (Guerciotti Salus) che si è imposta fra le Allieve del secondo anno mentre laJuniores...Il 35enne originario di Sellero che difende i colori del Cycling Cafè di Roma è riuscito nell’impresa di vincere due gare di cross in due giorni. Sabato ha dominato nella gara nazionale di Bibbiena in ...A chi le rinfaccia il supporto di Meloni e soprattutto della sorella Arianna, cui la lega un’amicizia, risponde che lei vuole essere indipendente dalle logiche politiche nelle scelte aziendali. Sarà ...