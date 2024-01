La Sfida dell’IA | Il futuro degli operatori dell’Agenzia delle Entrate

Leggi su lortica

(Di martedì 9 gennaio 2024) Massimo Gervasi presidente dell’associazionePartite Iva APIT ITALIA: “Il Decreto Legislativo di Riforma dello Statuto introduce, per le persone fisiche e per le società in regime semplificato, la consultazione semplificata per il contribuente con l’Agenzia; il tutto tramite l’ausilio di un sistema software. Una norma questa che è già in Gazzetta ufficiale dal 3 gennaio. Diventa questa l’alternativa all’interpello, uno scenario rivoluzionario che offre a tantissimi soggetti un servizio di consulenza gratuita attraverso sistemi software. Un sistema che guiderà il contribuente o l’intermediario (commercialista e consulente) alla soluzione di un quesito. Il sistema andrà a pescare all’interno di una banca dati che è formata da tutte le risposte agli interpelli, circolari, risoluzioni e tutti i documenti di prassi ...