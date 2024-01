La Sampdoria sogna Ndour | e il Psg può prestarlo

Samp, Catania, Arezzo e Cagliari le altre underdog Lanel 2008 - 2009 è arrivata ad 11 metri dalla Coppa tricolore. Eliminate Empoli, Udinese e Inter, finale contro la Lazio. Reti di Zarate ...Lo ha detto Henry qualche giorno fa, un piccolo progetto chein grande. La città è stata ...5.5: I blucerchiati hanno iniziato la stagione con un motore diesel. Sono partite male, con ...La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, e il principale obiettivo blucerchiato è particolarmente ambizioso: si tratta di Cher Ndour, centrocampista.Roberto Mancini, ex attaccante della Sampdoria, ha ricordato la figura di Gianluca Vialli, suo storico compagno in blucerchiato: le parole Roberto Mancini, ex attaccante della Sampdoria, ha ricordato ...