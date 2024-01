La Russa sui saluti romani ad Acca Larentia | “FdI non c’entra ma per alcune sentenze quel gesto non è un reato”

Leggi su tpi

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Concordo pienamente con Rampelli quando dice che FdI è totalmente estranea all’episodio deialla commemorazione delle tre giovanissime vittime dell’attentato diLarenzia. Peraltro, il fatto è stato eclatante e ha avuto molta visibilità, ma il partito davvero non ha alcun ruolo o responsabilità inlo che è successo”. Così il presidente del Senato Ignazio La, in un colloquio con il Corriere della Sera, sull’adunata con saluto romano avvenuta domenica nel corso dell’anniversario della strage dia Roma. “Abbiamo sempre detto ai nostri di non partecipare a certe manifestazioni, che vengono inevitabilmente strumentalizzate da chi vuole attrci – aggiunge La– non si va a certe ...