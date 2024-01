La Promessa | ecco come e dove vedere la replica delle puntate

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nella giornata di oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera Lala telenovela spagnola ambientata all’interno di Palazzo El Rincón, spettacolare edificio della fine del XIX Secolo, situato ad Aldea del Fresno, vicino a Madrid. Per caso non avete avuto la possibile di seguire l’episodio perché fuori casa o per un altro tipo di impedimento? State tranquilli, vi spieghiamo in pochissimi minutirilade La. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.de Ladel 9 Gennaio Lade Laè possibile vederla sia in TV che in streaming.è facile intuire da subito, si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e ...

la classifica segni andata in onda su Rai2. Scorpione in questi giorni rivelate il meglio di ... In amore chi ha fatto unaed ha in mente di convolare a nozze o definire un accordo di casa ...in anteprima le anticipazioni della puntata de La, in onda su Canale 5 mercoledì 10 gennaio alle 16:30. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue ...Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN in cui ha parlato del suo addio al Milan e della scelta di non rimanere in Italia dove ...Il ministro dell'Istruzione, Gabriel Attal, è stato nominato primo ministro in Francia. Sostituisce Elisabeth Borne, che si è dimessa ieri. Attal, 34 anni, diventa il ...