La più grande catena tedesca della grande distribuzione in bancarotta per colpa della crisi immobiliare austriaca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Galeria, colosso tedesco, ha presentato istanza di fallimento al tribunale di Essen. È vittima del tracollosocietà madre, l’Signa, gruppocapitolato lo scorso novembre con 5 miliardi di debiti, a causadel settore innescata dal rialzo dei tassi che rende più cari i mutui. Galeria, 15mila dipendenti e 170 punti vendita, è il maggior rivenditore tedesco ma non è nuovo a problemi finanziari, essendo giunto alla terza dichiarazione di insolvenza in pochi anni. La pandemia causò quella del 2020, e l’impennata dell’inflazione e dei costi energetici la successiva, nel 2022. In queste due occasioni lo stato tedesco ha fornito ...