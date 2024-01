La morte di tre attivisti del Fronte della Gioventù Che cosa successe a Roma il 7 gennaio 1978

Tre persone sono morte in uno stabile abbandonato di Padova , dove stranieri e senzatetto cercano spesso rifugio, l’ex istituto Configliachi in via ... (tpi)

In occasione del 64° anniversario delladel Carabiniere Scelto Pasquale Camarda, alla presenza delle autorità militari, giudiziarie e ... avendo notato la presenza dipregiudicati del luogo in ......guerra civile e ladel dittatore Francisco Franco - possono accedere alla cittadinanza spagnola anche se i genitori non hanno fatto richiesta in precedenza. Cuba, Messico e Argentina sono i...Nel 2023, in Italia, sono stati stimati 55.900 nuovi casi di carcinoma mammario e circa 52mila persone vivono con la malattia metastatica, un numero in costante aumento. Nelle pazienti con tumore al ...In occasione del 64° anniversario della morte del Carabiniere Scelto Pasquale Camarda ... avendo notato la presenza di tre pregiudicati del luogo in compagnia di due forestieri. Uno di questi ultimi, ...