La maggioranza larga non è un abuso ma un metodo politico

Situazione economica in peggioramento per il 46% degli italiani. Il sondaggio Swg Agli occhi delladell'opinione pubblica, da molti anni, l'impresa non rappresenta un traino di successo. Già 15 anni fa i cittadini si dividevano sulla visione dell'impresa, per tutte le implicazione ...Tecnologia aptica a bandae ad alta definizione: sensazioni tattili complesse e realistiche ... è dotata di interfaccia touch ed è in grado di adattarsi alla stragrandedei monitor, ...La sua posizione è, ovvio, in linea con quella espressa dal responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, che interpellato alla Camera sul caso Sardegna ha detto: «Il tavolo regionale a larga ...È passato a larga maggioranza l’ordine del giorno firmato da Cocollini e Bocci (Gruppo Centro), Draghi e Cellai (FdI) e Bussolin (Lega) per invitare l’amministrazione comunale a “costituirsi parte ...