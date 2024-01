La macchia resta | Marchi e Nobile scatenate sul caso Ferragni

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Chiaraè indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con al centro ildel pandoro ‘Pink Christmas‘ prodotto dall'azienda piemontese Balocco. "Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell'attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile", ha dichiarato in risposta l'influencer. Ilè stato argomento di dibattito a L'Aria che tira, il programma mattutino condotto da David Parenzo. a commentare gli ultimi sviluppi della vicenda sono state le truffatrici Wannae Stefania. "A Chiara auguro tutto il bene del mondo perché spero ...