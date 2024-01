La lite furibonda tra Briatore e Angelo Bonelli | È fuori di testa Gli manca l' educazione

Vira Carbone , giornalista della Rai diventata Vira le negli ultimi giorni per il lapsus sulle "pompette", è tornata a far parlare di sé dopo una ... (leggo)

Ancora un vertice di maggioranza ieri in Regione per trovare la quadra sui nomi dei 41 direttori generali delle Asst, delle Ats, dell’Areu, degli ... (lanotiziagiornale)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 Sono stati Denunciati in stato di libertà dai carabinieri della stazione di San Cosma e Damiano per il reato di ... (dayitalianews)

Momenti di terrore, ieri sera, a Giffoni Valle Piana, dove un 40enne del posto, al culmine di unacon un altro uomo, è stato colpito da quest'ultimo con quattro colpi di pistola alle gambe e all'addome. L'episodio di violenza - riporta La Città - si è verificato in Piazza del Popolo,...Unadurante la riunione del gabinetto di guerra israeliano . I quotidiani, in particolare il Times of Israel , raccontano i dettagli dello scontro consumato nella serata di giovedì 4 ...Una lite furibonda tra due giovani nel centro storico. La moglie è riuscita a fuggire dall’abitazione e a chiedere aiuto. Contattati i carabinieri ...Un gruppetto di cittadini nordafricani si è affrontato davanti al centro commerciale Freeland-cinema Uci al Cavallaccio ...