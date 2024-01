La Gazzetta del Mezzogiorno ha chiuso la redazione di Brindisi | la Cgil accanto ai giornalisti

Nella gara della 19ª giornata di Serie A, la Juve vince per 1 - 2 in casa della Salernitana . In gol Maggiore, Iling - Junior e Vlahovic. Guarda il ... (247.libero)

Ne parliamo in 'Che Domenica', con il vicedirettore della Gazzetta , Andrea Di Caro, in studio con Fabio Russo. Guarda il ... (247.libero)

"La chiusura della sede lucana della Gazzetta del Mezzogiorno mi rammarica, sia per la perdita di posti di lavoro che per il pluralismo ... (247.libero)

Il mondoNapoli, come riportato dalladello Sport, questa settimana si racchiude in questi due spazi fino a sabato, ...... pubblicata nellaUfficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S. O.) che riguardano la limitazione alla compensazione dei crediti fiscali e previdenziali che scatteranno nel corso2024. Niente ...La Fiorentina è a caccia dell'esterno e da SkySport emerge un nome nuovo: si tratta di Bryan Gil del Tottenham. Ala classe 2001, spagnolo, sarebbe il profilo ideale per i viola con ...Come riferisce Gazzetta, dopo Huijsen un altro giocatore potrebbe lasciare Torino per 6 mesi, Kean infatti è attualmente fuori per infortunio e le prestazioni di Yildiz lo piazzano all'ultimo posto ...