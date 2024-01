La difesa della democrazia è al centro delle elezioni a Taiwan

Il Pentagono non aveva comunicato al presidente Joe Biden e ad altri alti funzionari il ricovero del Segretario alla Difesa Lloyd Austin per tre ... (ilgiornale)

Il 2023 della Leidaa in difesa di chi non ha voce : gli animali. Brambilla : “Nel 2024 continueremo a batterci”

Quest’anno sono stati tanti gli interventi messi in campo per difendere gli animali, in particolare battendosi contro la piaga del randagismo che ... ()