La danza macabra di Céline attraverso la guerra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen – Per quanto paradossale che sia uno dei libri che più hanno segnato il 2023 esce dritto dritto dal secolo scorso. Èdi Louis-Ferdinand, primo dei suoi manoscritti inediti a venire tradotto e pubblicato anche in Italia. I manoscritti ritrovati La storia è nota, siamo sul finire della Secondamondiale e per lo scrittore francese non tira una bella aria. Su di lui pesano le sue simpatie naziste, a tal punto che sarà costretto ad abbandonare la Francia. Nel 1944 alcuni membri della Resistenza francese mettono a soqquadro il suo appartamento in Rue Girardon a Montmartre e nel saccheggio scompaiono alcuni suoi manoscritti.se ne lamenterà tutta la vita. La vicenda sembra impossibile a risolversi e c’è chi mette in dubbio perfino l’esistenza stessa degli scritti perduti. Poi il ...