La Corea del Sud approva la legge che vieta il commercio di carne di cane

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il parlamento delladel Sud hato unacheildidi, così come l’allevamento e la macellazione. Il consumo didiè una pratica tradizionale che negli anni è diventata motivo di imbarazzo per il paese. Laè statata all’unanimità (208 favorevoli, zero contrari). La proposta era stata presentata a novembre. Il provvedimento entrerà in vigore dopo un periodo di transizione pari a tre anni. A partire dal 2027 l’allevamento, la vendita e la macellazione dei cani saranno punibili con tre anni di carcere o con una multa da 30 milioni di won, ovvero 20 mila euro. JungAh Chae, direttore esecutivo di Humane Society International/Korea, ha ...