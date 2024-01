La Commissione Ue approva 4 miliardi di aiuti di stato per batterie e pannelli solari

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 gennaio 2024) Laeuropea hato un aiuto ditedesco da 902 milioni di euro a favore di Northvolt, società svedese che produceper veicoli elettrici. L’aiuto èconcesso per sostenere la costruzione di un nuovo impianto di produzione a Heide, in Germania. L’impianto avrà una capacità annua di 60 gigawattora, sufficienti per alimentare circa 800.000-1 milione di veicoli elettrici all’anno. Laha ritenuto che l’aiuto fosse necessario per evitare che l’investimento fosse spoin un altro paese. L’impianto sarà infatti strategico per la transizione dell’Europa verso un’economia a zero emissioni. Impianto diper veicoli elettrici in Germania L’impianto diper veicoli elettrici che la ...