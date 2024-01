La colpevole indifferenza del governo per gli incendi della Sicilia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 gennaio 2024) Potrebbero andare a Cefalù, magari nel maneggio dove una donna è morta intossicata mentre cercava di salvare i suoi cavalli. O dall’altra parte, a Cinisi, dove un uomo è morto in attesa di un’ambulanza che non arrivava perché l’autostrada era chiusa per le fiamme. Potrebbero andare tra le Riserve naturali distrutte dagli, i boschi anneriti, al parco archeologico di Segesta, ridotto in cenere. E in ognuno di questi posti mettere un cartello: «Qui non è successo niente». Perché, effettivamente, per ilMeloni, inquesta estate niente è successo. Cinque morti, centocinquanta milioni di euro di danni calcolati, le immagini delle fiamme intorno ai villaggi turistici e ai siti archeologici che hanno fatto il giro del mondo non bastano per certificare lo «stato di ...