La ‘Cittadella sanitaria’ entro due anni | De Luca | “Vogliamo una sanità vicino ai cittadini”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Mattinata intensa per il Presidente della Regione Campania Vincenzo Deche ha affrontato alcuni aspetti dell’offerta dei servizi sanitari sul territorio. Deè stato dapprima ad Avellino, quindi a Benevento per la messa a disposizione deidi nuove strutture logistiche al San Pio e quindi nell’area di via Raffaele Delcogliano per la posa della prima pietra della cittadella sanitaria che sorgerà, come si auspica,due. La nuova struttura che nasce accanto agli edifici del San Pio si articolerà su tre palazzine, due delle quali destinate ad un Dipartimento. La cittadella sarà composta da: dipartimento salute mentale, dipartimento di prevenzione e la palazzina della direzione strategica. A rendere gli onori di casa al presidente Vincenzo De ...