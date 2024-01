Kvara via | Psg e Real Madrid inseguono Khvicha L’agente Jugeli | Dipende da De Laurentiis

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Chi conosce il calcio sa chetskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Psg e? Ho avuto contatti su di lui con tanti club, ma dobbiamo vedere se Delo lascerà andare”. Lo ha detto Mamuka, agente dell’esterno del Napolitskhelia, in un’intervista con la testata georgiana ‘First Channel’. “Ci sono – ha spiegato, parlando delle squadre interessate atskhelia – anche Barcellona e Manchester United, ma tutto avverrà a tempo debito, perchéè un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo. Il grande vantaggio diè che si inserisce in questo bellissimo calcio. Se mi aspettavo che diventasse il migliore della Serie A alla sua prima stagione? Ero ...

Khvicha Kvara tskhelia non vuole andare via da Napoli . Il calciatore è pronto a rinnovare il suo contratto per i prossimi cinque anni con ... (dailynews24)

Per il momento, in ogni caso,non ha alcuna intenzione di andardal Napoli, anche se un ritocchino dell'ingaggio sarebbe gradito : "Barcellona, Real Madrid e Bayern Ovviamente dopo una ...OSIMHEN IN ARABIA,NO - 'Ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la ... Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andareIn ...Il Napoli ha chiesto informazioni all'Hellas Verona per Cyril Ngonge. Nelle scorse ore ci sono stati alcuni contatti fra le parti e potrebbe esserci una prima offerta a breve giro di posta, come ripor ...Kvara: “La cessione avverrà a tempo debito” “Chi conosce il calcio sarà d’accordo con me sul fatto che il Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. PSG e Real Ho avuto contatti con tanti ...