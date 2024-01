Kooyong Classic | prima sgambata stagionale per Sinner contro Polmans

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ricomincia la stagione anche per Jannik. Dopo un finale di 2023 ad altissimo regime, culminato con la finale alle ATP Finals ed il successo in Coppa Davis, il ragazzo di Sesto Pusteria ha optato per un periodo di scarico e di non partecipare a torneidegli Australian Open, concedendosi solo l’esibizione del. Sui campi che fino al 1987 ospitavano gli Australian Open, il numero 4 al mondo avrà l’onore di aprire il torneoMarc, australiano di origine sudafricana che ha avuto una wild card per il tabellone principale. Al momento numero 156 del ranking ATP, si è fatto valere come ottimo doppista in passato: tre semifinali nell’Happy Slam, una in quello maschile nel 2017 e due in quello misto, nel 2021 e nel 2023. Lo scorso anno ...