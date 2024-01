Ki group | tribunale di Milano dispone la liquidazione giudiziale

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilfallimentare diha disposto la(quello che era il fallimento secondo le vecchie procedure), di Kisrl, una delle società del gruppo del bio che era gestito dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, poi uscita dalla compagine societaria. I giudici, che hanno sciolto la riserva iniziata prima di Natale, hanno accolto la richiesta della procura di. La società aveva chiesto l’ammissione al concordato semplificato. “In relazione all’apertura delladella società Kis.r.l., e alle conseguenti notizie apparse su talune testate giornalistiche in riferimento a un asserito ‘caso Santanchè’, intendo precisare che in detta società ho ...

Ilfallimentare di Milano ha decretato il fallimento di Ki, sspecializzata nel cibo biologico, una delle società del gruppo Boiera guidato, fino al 2022, dall'attuale ministra del Turismo ...Martedì ildi Milano ha avviato il processo di liquidazione giudiziale (ovvero di fallimento) per Ki, un'azienda in passato gestita dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè. La società aveva ...(Adnkronos) - La decisione del collegio presieduto dalla giudice del tribunale fallimentare di Milano Caterina Macchi apre un nuovo fronte giudiziario, scivoloso, che potrebbe portare la procura a ...In arrivo anche la nuova indagine per bancarotta Oggi, infatti, il Tribunale fallimentare del capoluogo lombardo ha disposto la liquidazione giudiziale, ossia il fallimento secondo le vecchie ...