Kate Middleton compie 42 anni | come festeggia la futura regina?

Il 9 gennaio la principessa spegne 42 candeline e per omaggiarla abbiamo selezionato 42 dei suoi beauty look più belli sfoderati in questi lunghi ... (vanityfair)

Festa casalinga per la principessacon il marito e i figli 'Dopo gli ultimi mesi turbolenti, la principessavorrebbe trascorrere la sua giornata insieme ai suoi figli, George, Charlotte e Louis, e al marito, il principe William. Nessuna celebrazione festosa in vista, ma una serata piacevole ...Nata il 9 gennaio 1982 a Reading, nel Regno Unito, la moglie del principe William è diventata un'icona di stile e uno dei membri più in vista della Royal Family. Insieme al marito, rappresenta la '...Kate Middleton ha spesso scelto capi e accessori lowcost per le sue apparizioni pubbliche, tra i marchi sfoggiati dalla principessa anche Zara, Hobbs, e LK Bennett; mentre è stata vista più volte ...Infatti, sembrano esserci problemi in paradiso: la Principessa del Galles, Kate Middleton, pare sia davvero "affranta" a causa di una decisione presa dal Principe William riguardo al futuro del loro ...