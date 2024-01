Kanye West vende la sua villa a Malibu

(Adnkronos) – Il rapper Kanye West ha posta to su Instagram una serie di foto della moglie , Bianca Censori, che la ritraggono seminuda e in pose ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Il rapper Kanye West ha posta to su Instagram una serie di foto della moglie , Bianca Censori, che la ritraggono seminuda e in pose ... ()

“Sembra un porno” , “Sfrutti la moglie nuda per ottenere visualizzazioni in vista del nuovo album”, “Hai finito di umiliarla?” . I follower di Kanye ... (ilfattoquotidiano)

Kanye West è di nuovo nell'occhio del ciclone, stavolta per alcuni scatti postati sui social in cui ritrae la moglie Bianca Censori quasi ... (comingsoon)

Il 5 gennaio è stato il compleanno di Bianca Censori che ha compiuto 29 anni. Un'occasione che il maritonon si è fatto scappare e ha voluto celebrare attraverso un lungo messaggio che ha affidato ai social . Il rapper ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della ragazza ...Potrebbe essere preso come esempio, un eclatante esempio di cosa non fare sui social e di come riconoscere e stare alla larga da persone come lui.è chiaramente vittime del suo successo di artista ormai da anni ed è diventato una controversa figura pubblica che continua a creare polemiche e a provocare, presumibilmente con il piacere ...Bianca Censori ha compiuto gli anni e Kanye West ha voluto farle gli auguri di compleanno attraverso un post sui social che però non ha mancato di scatenare polemiche ...Il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, ha raccolto ed esaminato profezie e predizioni che avrebbero dovuto ...