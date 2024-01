Juventus | Vlahovic e Iling fermi ma non preoccupano Ancora lavoro a parte per Chiesa

Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nuova giornata di allenamento alla Continassa per lain vista della sfida di giovedì contro il Frosinone in Coppa Italia. Anche oggi Federicoha lavorato ae va quindi verso l’esclusione per il match contro i ciocari. Come già emerso dalla seduta di ieri, in Coppa non verrà utilizzato anche Adrien Rabiot a causa di un sovraccarico al flessore della coscia. Oggi Massimiliano Allegri non ha potuto però contare anche su Dusan, il quale non si è allenato a causa dell’influenza. Il serbo, però, dovrebbe essere a disposizione del tecnico per giovedì. Da valutare anche, che è rimasto fermo a causa di una botta al polpaccio. Verso il recupero totale Cambiaso, che oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. SportFace.