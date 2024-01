Juventus | si fermano Vlahovic e Iling

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Non giungono buone notizie per Massimiliano Allegri in vista del match in programma giovedì sera contro il Frosinone, valido per i quarti di finale della Coppa Italia. Quest’oggi Chiesa e Rabiot hanno lavorato a parte, così come Cambiaso che ha però svolto parte dell’allenamento col resto del gruppo. L’attaccante ed il centrocampista salteranno, quasi sicuramente, la sfida di Coppa per cercare poi di recuperare in vista del posticipo di campionato in programma martedì sera contro il Sassuolo (gara nella quale mancheranno i due squalificati Gatti e McKennie). Problemi per-Junior, alle prese con una botta al polpaccio che gli ha impedito di allenarsi col resto della squadra., invece, è stato fermato dall’influenza. Le condizioni di questi ultimi due saranno da valutare soprattutto in vista dell’incontro contro il ...

