Juve Stabia | stangata del Giudice Sportivo per Pagliuca | il motivo è “curioso”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoClamoroso quanto accaduto al termine di-Monterosi di domenica sera. I padroni di casa vincevano 2-0 fino all’92’, per poi subire due gol nel recupero dal fanalino di coda del campionato, per il 2-2 finale. All’uscita dal campo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, l’allenatore stabiese Guidoha colpito un suo calciatore con uno schiaffo al volto. Per il gesto, notato daldi gara, il tecnico è stato squalificato per tre giornate. Salterà l’Avellino e le prossime due uscite della squadra capolista del girone C di Lega Pro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dopo la pausa per la sosta natalizia ritorna in campo la serie C con il ventesimo turno e primo del girone di ritorno. Per il Giugliano derby con ... (teleclubitalia)

Squalifica di tre giornate per Guido Pagliuca, allenatore della. Il giudice sportivo ha sanzionato il tecnico della formazione campana 'per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei ...Avellino . Guido Pagliuca è stato squalificato per tre turni dal giudice sportivo della Lega Pro. Il tecnico dellanon sarà in panchina al 'Partenio - Lombardi' per il derby contro l'Avellino in programma sabato (ore 20.45). Pagliuca non è stato espulso nel match contro il Monterosi Tuscia, ma è stato ...Punizione assai curiosa ai danni del tecnico della Juve Stabia, Guido Pagliuca, fermato per tre gare dal Giudice Sportivo per aver rifilato uno schoaffo al volto ad un suo calciatore.Sono tre, invece, i turni di squalifica per l'allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca, "per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta ...