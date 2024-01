Juve regina dei gol di testa | le squadre che ne hanno segnati di più in Serie A

I bianconeri soffrono fino al 97' quando Cambiaso trova il gol. Il var annulla 2 reti a Kean: la prima per fuorigioco millimetrico, la seconda per ... (ilgiornale)

Si sono giocati oggi altri tre anticipi validi per la 12ma giornata della Serie A 2023-2024 di Calcio : sorride la Juventus , che piega per 2-1 il ... (oasport)

La Juventus , al termine di una partita per cuori forti si porta in testa alla classifica della Serie A 2023-2024 di Calcio , in attesa di ... (oasport)

Grazie alla rete di Vlahovic contro la Salernitana, la Juventus è salita a quota 8 gol di testa in questa stagione, a parimerito di Fiorentina e Roma. Ecco la classifica delle squadre di Serie ...Il Vicenza '' delle sfavorite Finora l'impresa più clamorosa è stata quella del Vicenza di ... Gli azzurri poi hanno vinto il trofeo battendo lain finale. Samp, Catania, Arezzo e Cagliari le ...L’estrazione dell’8 gennaio del Lotto ha incoronato la Campania come la Regione più fortunata grazie a due giocate sulla ruota Nazionale che hanno fruttato due super vincite. A Villa di Briano, in ...Con un comunicato la Juve ha voluto esaltare Cristiana Girelli, bomber della formazione Women: "Nessuna come lei" ...