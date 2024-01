Juve ai dettagli per Djalò | il Lille | le cifre | il percorso dopo l'infortunio

Dopo la trattativa tramontata per Bonucci, la Roma si è inserita per prendere in prestito il giovane difensore della Juve , Huijsen Dopo la ... (calcionews24)

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Juve - Salernitana , valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia : alle 21 il calcio d'inizio del match ... (247.libero)

Colpo per la Roma che strappa il difensore della Juve ntus Dean Huijsen al Frosinone. Il giovane centrale classe 2005 arriverà in prestito secco dal ... (247.libero)

La Juve ntus sta insistendo per Tiago Djalò del Lille. La trattativa con il club francese, infatti, sarebbe in stato avanzato La Juve ntus sta ... (calcionews24)

Calciomercato, ultime ore prima di chiudere il colpo Tiago Djalò: il difensore atteso a Torino nei prossimi giorni Ultime ore die di questione burocratiche in casa, che sta per chiudere il primo colpo di calciomercato della finestra invernale. Tiago Djalò e vicinissimo al bianconero, atteso a Torino tra domani e ...