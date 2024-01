Jennifer Lopez ai Golden Globe | l' amore è un colibrì

Sul red carpet l'attrice premio Oscar Brie Larson vede avvicinarsimentre viene intervistata. Quasi scoppia in lacrime, prova a nascondersi, è agitatissima. Qualche secondo dopo la ...Tenero abbraccio tra Brie Larson esul red carpet dei Golden Globes 2024: cosa è successo tra le due ...Brie Larson ha mostrato tutta la sua emozione per aver incontrato Jennifer Lopez, di cui è una grandissima fan.«Ho perso il mio diamante da 4 carati. Se sei una celebrità e lo vedi sul red carpet, per favore restituiscimelo. È vero». Brutta serata per la giornalista di ...