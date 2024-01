Jennifer Lawrence non ha amato essere una sposa | Il giorno del matrimonio è stato terribile

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 gennaio 2024)ha raccontato di non essersi trovata a proprio agio ildelcon Cooke Maroney. Intervistata sul red carpet dei Golden Globe da E! News, la star di Fidanzata in affittoha confessato di non aver particolarmente apprezzato ildelle nozze con il marito Cooke Maroney. "È così stressante. Non ti diverti. Stai soltanto pensando 'Si sta divertendo quella persona?'. Non dimenticherò mai quanto fossi in ansia per gli ospiti che avevano freddo e tutti i miei amici mentivano dicendo 'Nessuno ha freddo, nessuno ha freddo, va tutto bene, va tutto bene'. Fu la madre dia dirle la verità:"Mia madre disse 'È gelido là fuori, tua nonna è quasi morta'". …