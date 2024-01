Jennifer Lawrence e “l’ansia da matrimonio” Colpa del freddo e di un ospite d’eccezione

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ansia daperfetto? Ne sa qualcosa l’attriceche, dopo aver sfilato sul tappeto rosso dei Golden Globe 2024, si è fermata a parlare coi giornalisti del giorno delle sue nozze, nel 2019, con Cooke Maroney, ponendo l’accento su come abbia trascorso gran parte di quella giornata speciale preoccupata per i suoi ospiti, anziché godersi il momento. La coppia si è sposata nel 2019 (Instagram)Le nozze “stressanti “diLa 33enne ha infatti rivelato di aver considerato alcuni momenti di quell’esperienza “terribili” e “così stressanti” mentre cercava di assicurarsi di essere una buona padrona di casa della storica villa Belcourt di Newport, a Rhode Island. Ma cosa ha portato la star di “Hunger Games” ad essere così angosciata tanto da mettere in secondo piano la ...

Prima "minaccia": "Se non vinco vado via", poi scoppia di gioia alla vittoria di Emma Stone . Jennifer Lawrence ai Golden Globe ha dato via ad una ... (ilgiornaleditalia)

Prima "minaccia": "Se non vinco vado via", poi scoppia di gioia alla vittoria di Emma Stone . Jennifer Lawrence ai Golden Globe ha dato via ad una ... (ilgiornaleditalia)

Ansia da matrimonio perfetto Ne sa qualcosa l'attriceche, dopo aver sfilato sul tappeto rosso dei Golden Globe ...Intervistata sul red carpet dei Golden Globe da E! News, la star di Fidanzata in affittoha confessato di non aver particolarmente apprezzato il giorno delle nozze con il marito Cooke Maroney. "È così stressante. Non ti diverti. Stai soltanto pensando 'Si sta divertendo ...Jennifer Lawrence ha raccontato di non essersi trovata a proprio agio il giorno del matrimonio con Cooke Maroney.La prima uscita ufficiale di Timothée Chalamet e Kylie Jennifer (e il drama con Selena Gomez), il ritorno delle celebs sul red carpet, le smorfie di Taylor Swift e 'Barbie' snobbata. Top e flop della ...