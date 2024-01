Jason Momoa e Lisa Bonet divorziano dopo la separazione | tutti i dettagli

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 9 gennaio 2024)unaeffettiva di circa due anni; l’attrice ha infatti consegnato i documenti per l’avvio della pratica a un tribunale di Los Angeles; le motivazioni risiederebbero in “inconciliabili differenze di carattere”. Secondo quanto trapela dai documenti, la coppia avrebbe già preso una decisione riguardo la divisione dei beni, e non saranno previsti alimenti., inoltre, avranno custodia congiunta della figlia Lola e del figlio Nakoa-Wolf.hanno iniziato a frequentarsi nel 2005, per sposarsi solo nel 2017, e separarsi tre anni. Una scelta di cui l’opinione pubblica ...