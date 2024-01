Jasmine Trinca | la sua Storia e la colpa di Nanni Moretti – Ascolta il podcast

Questo lo spirito del bresciano Dario Ceruti , casting director della serie che in onda su Raiuno da ieri, lunedì 8 gennaio, tratta dalle quasi 700 pagine della scrittrice, con, Elio ...Dopo la serie del 1986 con Claudia Cardinale per la regia di Luigi Comencini, tocca ora ainterpretare Ida Ramundo . La donna, di origini calabresi con madre ebrea, è una maestra ...Come fare per rivedere in replica gli episodi de La Storia trasmessi su Rai 1 I dettagli e i canali dove recuperare la fiction Rai.La Storia replica prima puntata su Rai Premium e in streaming. Quando rivedere gli episodi 1-2 della fiction La Storia ...