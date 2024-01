Jacobelli | «Sull’Inter bisogna capire Zhang No rinforzi in un reparto»

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024)attende di vedere le mosse di, anche percome si muoverà la società sul mercato. Il giornalista ne ha parlato durante la trasmissione Calcio Totale su Rai Sport. L’OPZIONE – Xavieresclude un rinforzo sul mercato, ma pensa che possa esserci una soluzione interna: «Henrikh Mkhitaryan spostato in attacco? Questa è una possibilità. Però se c’è unche non ha bisogno diper l’Inter è il centrocampo. Davide Frattesi non è stato preso nell’immediato, però l’altro giorno ha fatto un gol importantissimo. C’è un dato che non dobbiamo dimenticare mai: alla fine di maggio deve rendere 350 milioni di euro a Oaktree.cosa vorrà fare Steven, stiamo ...