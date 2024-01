Israele | per salvarsi a l' Aia | Netanyahu si affida al giudice ' nemico'

"Esortare" il governo spagnolo ad appoggiare la causagenocidio intentata presso la Corte penale internazionale dal Sud Africa controil conflitto a Gaza: è lo scopo di una petizione firmata nel Paese iberico da circa 250 tra giuristi, avvo...Tel Aviv , 9. Non si fermano gli attacchi dieliminare i capi di Hamas all'estero e dei suoi alleati nella regione. Dopo l'uccisione di Saleh al - Arouri a Beirut la settimana scorsa del numero due dell'organizzazione terroristica ...Potrebbe essere la quiete prima della tempesta Dall’attacco dei terroristi di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023, il Medio Oriente sprofonda, una settimana dopo l’altra, sempre di più nel caos. Non si ...dopo la guerra emigrò in Israele dove continuò a combattere in difesa del Paese e diventò un famoso poeta. A sessantanove anni, dunque, una volta in pensione (lavorò per l’Agenzia ebraica per salvare ...