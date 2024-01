Israele | Lattanzi | “Difficile per Corte Giustizia addebitare a Tel Aviv atti di genocidio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Parla con l'Adnkronos l'ex giudice del Tribunale penale internazionale per ildel Ruanda e di quello per i crimini dell'ex Jugoslavia "Ritengo che non sia facile per lainternazionale di(Cig) accertarecommissivi dia carico di", mentre "potrebbe certamente accertare violazioni della Convenzione contro ilper mancata