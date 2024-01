Israele-Hamas | la guerra ‘uccide’ anche il pianeta | prodotte 280mila tonnellate di CO2

18.30: Onu non ha ragione di esistere "Un'organizzazione che non prende posizione quando un ... Ha parlato del bimbo israeliano Kfir, ostaggio di, che ha festeggiato il suo primo compleanno ...Cameron si è definito "preoccupato" per comesta conducendo la guerra controe ha precisato di non aver avuto indicazioni in merito ad eventuali violazioni.Questa manifestazione mira a fare pressione sugli Stati Uniti affinche' Washington continui a sostenere finanziariamente e militarmente Israele nella guerra contro il movimento palestinese Hamas.Cameron si è definito "preoccupato" per come Israele sta conducendo la guerra contro Hamas e ha precisato di non aver avuto indicazioni in merito ad eventuali violazioni.