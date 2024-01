Israele-Hamas | la disperazione delle famiglie degli ostaggi | “Speriamo in intervento Blinken”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Pubblicato il 9 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Ledi quattroa Gaza hanno diffuso le fotoloro figlie, scattate poco dopo essere state fatte prigioniere, dopo l'attacco dilo scorso 7 ottobre. E' solo l'ultimo gesto disperato dei parenti dei rapiti. Le foto sono state pubblicate dal 'Daily Mail' in occasione del terzo mese della loro prigionia, nel tentativo di intensificare la pressione internazionale per un accordo sugli. Si trattaimmagini di tre diciannovenni Karina Ariev, Agam Berger e Daniela Gilboa, oltre alla più piccola, l'appena diciottenne Liri Albag.ha ripetuto pubblicamente che non intende rilasciare altri, oltre ai 105 liberati nel quadro dell'accordo di ...