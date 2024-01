Israele-Hamas | intelligence Tel Aviv | “Guerra durerà a lungo | molti mesi ancora”

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lascoppiata dopo l'attacco diadlo scorso 7 ottobrealtri" anche nella sua nuova fase a bassa intensità. Ad affermarlo è il ministro dell'israeliana, Gila Gamliel in un'intervista a 'Tazpit Presse Service' sottolineando che ci saranno"tempi difficili". Gamliel, membro del partito di governo Likud

almeno 79 tra giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre a causa della Guerra in corso tra Israele e ... (tpi)

Jawwad Tawil, leader militare di Hezbollah e membro del Partito di Dio, è stato ucciso in un raid aereo compiuto da Israele a Kherbet Selem. La Casa ... (ilsole24ore)

Jawwad Tawil, leader militare di Hezbollah e membro del Partito di Dio, è stato ucciso in un raid aereo compiuto da Israele a Kherbet Selem. La Casa ... (ilsole24ore)

Jawwad Tawil, leader militare di Hezbollah e membro del Partito di Dio, è stato ucciso in un raid aereo compiuto da Israele a Kherbet Selem. La Casa ... (ilsole24ore)

Jawwad Tawil, leader militare di Hezbollah e membro del Partito di Dio, è stato ucciso in un raid aereo compiuto da Israele a Kherbet Selem. La Casa ... (ilsole24ore)

centra un altro obiettivo strategico nella guerra per distruggeree per indebolire i suoi alleati sciiti. Il teatro dell'operazione è ancora una volta il Libano: dopo l'uccisione nella ......per la liberazione di altri ostaggi israeliani tenuti dapotrebbe ripartire, secondo quanto rivela il quotidiano di proprietà del Qatar Al - Arabi Al - Jadid citato dai media di. ...Antony Blinken, che quasi al termine del tour mediorientale sostiene di aver trovato i leader di Emirati e Arabia saudita e di altri paesi arabi determinati a impedire che il conflitto tra Israele e ...La guerra scoppiata dopo l'attacco di Hamas ad Israele lo scorso 7 ottobre durerà "molti altri mesi" anche nella sua nuova fase a bassa intensità. Ad affermarlo è il ministro dell'Intelligence ...