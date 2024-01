iRobot con sconto fino al 44%

Leggi su pantareinews

(Di martedì 9 gennaio 2024), il noto brand di aspirapolveri robot per ogni esigenza di pulizia, è in offerta con scontial 44 percento. Approfittane se cerchi il tuo primo aspirapolvere robot o devi sostituire il vecchio. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Notebook HP economici, massimo 580€, in offertain offerta Vedi su Amazon Proscenic M9 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 4500Pa Doppio Panno Rotante,Navigazione LiDAR, 5 Mappe Smart, Svuotamento Automatico,Controllo Vocale,IFTTT/Siri/Alexa/App per Pulizia Domestica Prezzo scontato del 10%: 399€ invece di 443,32€ Vedi su Amazon...