Io | mamma malata di Sla | ascoltateci ed aiutateci

(Di martedì 9 gennaio 2024) LA LETTERA. «Gentilissimi, ho deciso di scrivervi per dar voce a tutte quelle persone che come me sono malate di Sla, sperando che queste parole arrivino a più persone possibili, ma soprattutto alle istituzioni».

Quella che stiamo per raccontarvi è una bellissima e commovente storia a lieto fine. Sembrava che non ci fossero speranze di vita per questa mamma e ... (lalucedimaria)

Miaè mancata un anno prima che io leggessi questo copione e quando l'ho letto mi ha emozionato. Ho trovato molte similitudini fra la storia di quest'uomo che si prende cura della madre...Avresti mai potuto credere che noi che vivevamo qui, con due bambini piccoli e cononcologica che si sottopone ogni settimana a dure sedute di chemioterapia, saremmo stati costretti, a ...LA LETTERA. «Gentilissimi, ho deciso di scrivervi per dar voce a tutte quelle persone che come me sono malate di Sla, sperando che queste parole arrivino a più persone possibili, ma soprattutto alle ...Josefa Idem, ex campionessa Olimpica e Mondiale di canoa specialità K1 (trentotto medaglie per lei in carriera), ed ex ministro per le Pari Opportunità, dello Sport e per le ...