Intervista a Rachel | fondatrice di WomanZeta

Nel corso dell'avvenuta durante i Golden Globes 2024 , aBrosnahan è stato chiesto se la sua versione di Lois Lane indosserà gli occhiali da vista. A tale proposito, l'attrice ha ......ho iniziato con quella maledetta, che non era la versione migliore di me. Come posso dirlo Penso che sia stato il taglio di capelli più brutto che abbia mai visto", ha detto in un'...Rachel Brosnahan ha commentato il suo ruolo in Superman: Legacy, rivelando come lei e David Corenswet si stanno preparando ad interpretare Clark Kent e Lois Lane.Rachel Brosnahan interpreterà Lois Lane nel DCU in costruzione per merito di James Gunn e, durante i Golden Globes, ha commentato per la prima volta il futuro del personaggio in Superman: Legacy.