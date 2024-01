Inter | striscia positiva di 19 giornate | dato che sottolinea superiorità

... più 7 rispetto al quinto posto della Fiorentina e meno 9 dall'capolista: inevitabili i rimpianti per quei 4 punti persi in Puglia e a Napoli. Sempre in ritardo c'è quest'ultima...Scontri anche nellae in Cisgiordania. La Casa Bianca è molto preoccupata • Il ... nel Salernitano; il terzo (2 milioni di euro) ad Albuzzano, in provincia di Pavia • L'è ...Le parole della professoressa Flavia Lattanzi, ex giudice del Tribunale penale internazionale per il genocidio del Ruanda (Tpir) e di quello per i crimini dell'ex Jugoslavia (Tpiy) ...Per Gallant ai palestinesi non dovrebbe essere consentito il ritorno nelle proprie abitazioni nella parte settentrionale della Striscia fino al rilascio di tutti gli ostaggi. E proprio per riprendere ...