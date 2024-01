Inter | Sanchez in uscita? C'è una pazza idea per il sostituto

Arnautovic ha avuto un subentro disastroso in Inter -Verona di sabato, mentre Sanchez è ancora a zero gol in Serie A. Per questo la società si sta ... (inter-news)

In caso infatti di una cessione di Alexis, l'infatti potrebbe decidere di fare una mossa anche in attacco. Secondo quanto riferito da RaiSport, Marotta e Ausilio stanno anche vagliando ...Durante una diretta su Twitch nel suo canale, il cileno ha tuonato e difendendo il suo connazionale Alexis: 'Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall'', ha detto a chiare ...Il classe 1993 potrebbe essere un profilo utile per sostituire Alexis Sanchez, destinato all’addio (più in estate che adesso). L’opinione di Passione Inter Felipe Anderson è un profilo interessante, ...Al momento, l’Inter non solo non ha budget da investire per una punta, ma dovrebbe anche liberare spazio salariale. Un indiziato, in questo senso, resta Alexis Sanchez, che ha offerte dall’Arabia ...