Inter | non solo la Supercoppa Zero ansia | c’è anche l’Atletico Madrid

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’di Inzaghi, con la vittoria di sabato sul Verona e il titolo di campione d’inverno, non può sicuramente sedersi sugli allori. Ma c’è da pedalare, ancora con più determinazione, in vista dei tanti impegni. LAVORO – Il lavoro che l’dovrà fare tra gennaio e febbraio sembra infinito. E Simone Inzaghi lo sa benissimo. Proprio per questo, nonostante la vittoria contro il Verona sia arrivata da vero gruppo compatto e con un ritrovato Lautaro Martinez, il tecnico piacentino sa che l’eventuale seconda stella passa dai primi due mesi del 2024. Due mesi complicati, con tanti big match in Serie A, unaItaliana più impegnativa e noncon una finale secca e il ritorno della Champions League. L’rispetto alle altre – forsela Juventus – giocherà qualche partita ...

Djalò andrà probabilmente alla Juventus e non al l’Inter , che sembrava più volte in pole position per prenderlo a parametro zero. Sul difensore ... (inter-news)

Arnautovic ha avuto un subentro disastroso in Inter -Verona di sabato, mentre Sanchez è ancora a zero gol in Serie A. Per questo la società si sta ... (inter-news)

L'Inter domina sugli spalti della Serie A: primi per spettatori, dietro Juventus, Roma, Milan e anche il Napoli L'Inter soltanto domina in campionato, ma dall'altra parte anche sugli spalti: riempiendo sempre ogni singolo posto a San Siro. Come riporta Calcio e finanza, l'Inter è davanti a tutti con una media ...La squadra azzurra si può definire certo una "piccola" ma vinse la Coppa Italia pur militando ... A vincere il trofeo l'Inter grazie al 2 - 1 inflitto alla Fiorentina nella finale unica disputata a ...Provano a fare di tutta l'erba un fascio in casa Inter, parlando di errori arbitrali anche in altre partite, quando tutti sanno che a Salerno la Juventus non ha avuto nessun episodio ...