Inter focalizzata sul Monza | Buchanan verso l’esordio? Il punto – Sky

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’sulla sfida in programma sabato con ilall’U-Power Stadium. Inzaghi ha diretto oggi un allenamento mattutino nel quale era presente anche: il canadese molto probabilmente farà il suo esordio proprio contro i brianzoli. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport ESORDIO IN VISTA – L’di Simone Inzaghi non ha più impegni di Coppa Italia e quindi è completamentesulla sfida in programma sabato con ilall’U-Power Stadium, dove potrebbe esordire Daniel Maldini in maglia biancorossa. Il tecnico nerazzurro, come sottolineato da Matteo Barzaghi, non vede l’ora di poter schierare Tajon: «L’si può focalizzare sulla sfida con ilin ...