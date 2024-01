Inter | fiato corto in difesa? Serve gestire le energie | uno su tutti

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024) Con il titolo di campione d’inverno “in bacheca”, l’di Simone Inzaghi si prepara alla sfida contro il Monza e al duro viaggio in Arabia Saudita. In tutto questo, sono tanti i calciatori da valutare ma uno in particolare STANCHEZZA – Archiviato il 2023, l’è pronta a scendere in campo a Monza per poi prepararsi alla delicata trasferta della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. In un mese complicato come quello di gennaio che ha portato l’a qualche frenata di troppo, adesso anche i calciatori ne iniziano a risentire. Nonostante una rosa ricca di qualità in campo e in panchina, Inzaghi sa che le rotazioni dovranno essere all’ordine del giorno per permettere adi ricaricarsi. Terminata la Supercoppa, i nerazzurri avranno il doppio impegno in Champions League contro l’Atletico ...